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Здоровый образ жизни: в Тульской области разработают новые маршруты здоровья
Фото предоставлены Общественной палатой Тульской области.

Здоровый образ жизни: в Тульской области разработают новые маршруты здоровья

18 декабря состоялось первое заседание рабочей группы по формированию дорожной карты реализации маршрутов здоровья на территории Тульской области.

В обсуждении масштабного проекта, направленного на создание условий для ведения здорового образа жизни и повышения двигательной активности, приняли участие министр спорта Тульской области Михаил Трунов, член Общественной палаты региона Юрий Цкипури, вице-президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Николай Кононов, главный врач Тульского областного центра медицинской профилактики и реабилитации им. Я. С. Стечкина Владимир Кулагин, а также руководители общественных организаций, пропагандирующих скандинавскую и северную ходьбу.

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Юрий Цкипури, приветствуя участников, отметил, что создание условий для здорового образа жизни является одним из основных способов сохранения и укрепления здоровья населения. Это соответствует указу Президента РФ о национальных целях развития страны до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Презентуемый проект направлен именно на достижение этих целей.

Юрий Иванович также подчеркнул, что реализация программы «Движение и ЗОЖ — путь к продолжительной и здоровой жизни для всех» станет приоритетным направлением в деятельности Общественной палаты Тульской области и поддержан губернатором региона Дмитрием Миляевым.


Николай Кононов представил проект «Здоровый муниципалитет», который уже успешно реализуется в нескольких регионах страны и станет базовым для Тульской области. Эта программа поможет удовлетворить потребности населения в занятиях здоровым образом жизни и улучшить физическое состояние граждан. Она также направлена на формирование у людей привычки заботиться о своем здоровье, регулярно посещать врачей и проходить диспансеризацию.

Ключевым элементом проекта является создание и функционирование в муниципалитетах маршрутов здоровья «10 000 шагов». Эти маршруты будут разработаны в соответствии с рекомендациями Лиги здоровья нации и будут использовать существующую спортивную инфраструктуру населенных пунктов (дома культуры, стадионы, детские площадки). При благоустройстве общественных пространств городов и поселков также будет рекомендовано учитывать условия данного проекта. Для системной работы планируется подготовка инструкторов по здоровому образу жизни.

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Михаил Трунов отметил:

— Мы уже реализовывали проекты с Лигой здоровья нации в Туле и теперь будем их масштабировать. В ближайшее время в муниципальные образования будут направлены письма с презентацией программы и рекомендациями по созданию рабочих групп для ее реализации. В следующем году некоммерческим организациям будет предложено участвовать в грантах по обсуждаемой тематике.

Юрий Цкипури подчеркнул важность совместной работы всех заинтересованных сторон: 

— Впереди большая работа, которая объединит усилия Общественной палаты, депутатского корпуса, органов исполнительной власти региона, муниципального актива и всего сообщества, которому близок этот проект. 

Он предложил провести следующую встречу через месяц для принятия дорожной карты и обсуждения первых итогов информирования в муниципалитетах региона.

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