В Веневском районе лоб в лоб столкнулись две фуры

Фото из телеграм-канала «Тула Жесть».

Подробности аварии пока не сообщаются.

Авария случилась сегодня, 14 декабря, утром в районе деревни Большая Уваровка. По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, трасса в одном направлении полностью перекрыта.