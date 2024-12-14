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В Веневском районе лоб в лоб столкнулись две фуры
Фото из телеграм-канала «Тула Жесть».

В Веневском районе лоб в лоб столкнулись две фуры

Подробности аварии пока не сообщаются.

Авария случилась сегодня, 14 декабря, утром в районе деревни Большая Уваровка. По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, трасса в одном направлении полностью перекрыта. 

 

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Автор:
сегодня, в 11:45 0
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