В Веневском районе лоб в лоб столкнулись две фуры

Авария случилась сегодня, 14 декабря, утром в районе деревни Большая Уваровка. По факту ДТП проводится проверка.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, трасса в одном направлении полностью перекрыта.
Подробности аварии пока не сообщаются.
Авария случилась сегодня, 14 декабря, утром в районе деревни Большая Уваровка. По факту ДТП проводится проверка.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, трасса в одном направлении полностью перекрыта.
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