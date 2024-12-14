Два человека пострадали в ДТП с фурами в Веневском районе. Спецтехника помогает освобождать дорогу

Фото из телеграм-канала «Тула Жесть».

Движение транспорта в южном направлении организовано по одной полосе.

Стали известны детали жесткой аварии на 141 км трассы М-4 "Дон". Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, там столкнулись фуры DAF и Foton.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир второго грузовика. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщили Myslo в правительстве Тульской области, организовано движение по 174 км трассы М-4 с объездом через Венёв и трассе Р-22 с выездом на М-4 «Дон» на 118 км.

Движение транспорта в южном направлении организовано по одной полосе: в направлении Москвы через н.п. Полошково. Прорабатывается возможность организации реверсивного движения.

На месте ДТП работают экстренные службы. Для освобождения дороги от повреждённых машин к месту ДТП выехала специальная техника.

UPD: движение транспорта в сторону Москвы в месте ДТП восстановлено по одной полосе.