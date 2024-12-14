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Два человека пострадали в ДТП с фурами в Веневском районе. Спецтехника помогает освобождать дорогу
Фото из телеграм-канала «Тула Жесть».

Два человека пострадали в ДТП с фурами в Веневском районе. Спецтехника помогает освобождать дорогу

Движение транспорта в южном направлении организовано по одной полосе.

Стали известны детали жесткой аварии на 141 км трассы М-4 "Дон". Как сообщили в региональной Госавтоинспекции,  там столкнулись фуры DAF и Foton.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир второго грузовика.  Все обстоятельства произошедшего выясняются. 

Как сообщили Myslo в правительстве Тульской области, организовано движение по 174 км трассы М-4 с объездом через Венёв и трассе Р-22 с выездом на М-4 «Дон» на 118 км.

Движение транспорта в южном направлении организовано по одной полосе: в направлении Москвы через н.п. Полошково. Прорабатывается возможность организации реверсивного движения. 

На месте ДТП работают экстренные службы. Для освобождения дороги от повреждённых машин к месту ДТП выехала специальная техника.

UPD: движение транспорта в сторону Москвы в месте ДТП восстановлено по одной полосе.

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Автор:
сегодня, в 12:20 +1
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В Веневском районе лоб в лоб столкнулись две фуры
В Веневском районе лоб в лоб столкнулись две фуры
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