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В 2024 году россиян чаще всего интересовали слова «докс», «скуф» и «пикми»
Фото: ru.freepik.com.

В 2024 году россиян чаще всего интересовали слова «докс», «скуф» и «пикми»

Три из пяти самых популярных неологизмов уходящего года обозначают людей.

Самыми популярными новыми словами 2024 года, по версии аналитиков Яндекса, стали «докс», «скуф» и «пикми». Эксперты изучили обезличенные запросы пользователей к поиску со словами «что такое», «что это» и «что значит» и отобрали слова, интерес к которым вырос как минимум в пять раз по сравнению с предыдущим годом.

В этом году первое место досталось слову «докс». За ним следуют «скуф», «пикми» и «нормис», а замыкает пятерку лидеров «воненизм».

Три из пяти самых популярных неологизмов уходящего года обозначают людей. «Скуфами» называют мужчин старше 30 лет, которые не следят за собой, избегают занятий спортом и предпочитают нездоровую пищу, поясняют аналитики. «Пикми» — это девушки, пытающиеся всеми силами заслужить одобрение противоположного пола, а «нормис» — обычный, ничем не примечательный человек.

«Докс» — это поиск конфиденциальной информации в интернете, которую потом используют для шантажа и других неблаговидных целей. Слово можно встретить в таком контексте, как «жди докс» или «на тебя заказали докс». А «воненизм» — тренд на минимализм, ЗОЖ и самодостаточность, связанный с именем южнокорейской певицы, телеведущей и модели Чан Вонен.

Яндекс также составил топы новых слов для каждого года с 2015 по 2024. В 2015-м у пользователей чаще всего вызывали вопросы слова «кек», «крафтовый», «ничоси», «панчлайн» и «дрипка».

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Автор:
сегодня, в 11:04 −2
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