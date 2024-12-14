В Туле спрос на вторичное жилье вырос на 17%

Фото Алексея Пирязева.

У жителей вырос интерес к студиям и 1-комнатным квартирам.

Спрос на вторичное жилье по России в целом по сравнению с прошлым годом не изменился, однако вырос интерес к студиям и 1-комнатным квартирам — на 13% и 5% соответственно, рассказали аналитики «Авито Недвижимости».

В Туле спрос вырос на 17%. При этом за полгода, по отношению к июню 2024 года, в целом по России активность покупателей вторичного жилья выросла на 12%.

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке по итогам ноября составила 7,5 миллиона рублей, годом ранее она была на том же уровне. В пересчете на квадратный метр средняя цена составила 132,5 тысячи рублей.

Лидерами по уровню цен стали Москва (31,2 миллиона рублей), Сочи (14,4 миллиона рублей) и Санкт-Петербург (11,5 миллиона рублей).

Самые доступное готовое жилье было представлено в Смоленске (3,9 миллиона рублей), Брянске (4,1 миллиона рублей) и Ульяновске (4 миллиона рублей). Средняя стоимость готового жилья в Туле составила 5,1 миллиона рублей.