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В Туле спрос на вторичное жилье вырос на 17%
Фото Алексея Пирязева.

В Туле спрос на вторичное жилье вырос на 17%

У жителей вырос интерес к студиям и 1-комнатным квартирам.

Спрос на вторичное жилье по России в целом по сравнению с прошлым годом не изменился, однако вырос интерес к студиям и 1-комнатным квартирам — на 13% и 5% соответственно, рассказали аналитики «Авито Недвижимости». 

В Туле спрос вырос на 17%. При этом за полгода, по отношению к июню 2024 года, в целом по России активность покупателей вторичного жилья выросла на 12%.

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке по итогам ноября составила 7,5 миллиона рублей, годом ранее она была на том же уровне. В пересчете на квадратный метр средняя цена составила 132,5 тысячи рублей.

Лидерами по уровню цен стали Москва (31,2 миллиона рублей), Сочи (14,4 миллиона рублей) и Санкт-Петербург (11,5 миллиона рублей).

Самые доступное готовое жилье было представлено в Смоленске (3,9 миллиона рублей), Брянске (4,1 миллиона рублей) и Ульяновске (4 миллиона рублей). Средняя стоимость готового жилья в Туле составила 5,1 миллиона рублей.

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сегодня, в 10:01 0
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