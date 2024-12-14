Что с 3-й очередью Восточного обвода? Глава администрации Тулы рассказал о планах на 2025 год

Ремонт дорог и новые проекты - об этом Илья Беспалов говорил в ходе прямого эфира ВКонтакте.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов подвел итоги уходящего года и рассказал о планах на следующий:

— В Туле в 2024 году отремонтировано почти 35 км дорог. Для сравнения: в прошлом году было отремонтировано порядка 25 км. В этом году работы велись по нескольким программам.

Какие дороги отремонтировали?

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выполнен комплексный ремонт 4 дорог общей протяженностью почти 10 км. Стоимость составила более 614 млн руб. Это:

Набережная Дрейера (от ул. Курковой до Галкина);

Щекинское шоссе;

ул. Курковая;

ул. Дмитрия Ульянова.

Там уложили верхний слой дорожного покрытия на проезжей части и тротуарах, установили бордюры, барьерные ограждения и дорожные знаки, обустроили парковочные карманы, нанесли дорожную разметку, оборудовали остановочные павильоны.

15 дорог — а это больше 20 км — отремонтировали за счет средств, выделенных из регионального дорожного фонда по поручению губернатора и резервного фонда администрации Тулы. В общей сложности на сумму более 613 млн руб. в этом году привели в порядок:

Орловское шоссе

ул. Мира

ул. Карла Макса

ул. Вересаева от ул. Первомайская до Красноармейского проспекта

ул. Путейская

ул. Карпова

ул. Пушкинская

ул. Литейная

ул. Тургеневская;

ул. Плеханова;

ул. Воздухофлотская;

ул. Заварная;

подъездная дорога к городскому кладбищу № 5;

ул. Агеева;

ул. Луначарского.

Также отремонтировали Восточный обход — участок от Рязанского путепровода до проезда между домами 5 и 7 по ул. Аркадия Шипунова.

Кроме того, ремонт дорог вели и по программе «Народный бюджет». В этом году в нее вошло 8 автодорог: в пос. Октябрьский, пос. Рудаково, автоподъезды к д. Нижнее Елькино, до СНТ «Березовая роща» и СНТ «Приборостроитель», в дер. Ивановка (сейчас здесь проводятся мероприятия по догазификации жилых домов, и ремонт сделают после завершения этой работы).

По программе «Наш город» выполнены работы на 3 объектах в д. Барсуки и д. Судаково.

В Привокзальном округе завершено строительство новой дороги от улицы Маршала Жукова до жилого комплекса «Выше» протяженностью около одного километра. Работы проводили по нацпроекту «Жилье и городская среда». Дорога на М. Жукова — важный инфраструктурный объект. Она разгрузила Одоевское шоссе и позволила быстрее добираться до новой школы.

В настоящее время по нацпроекту ведется строительство автодороги от ул. Генерала Маргелова до Калужского шоссе. Данная автомобильная дорога должна снизить нагрузку на транспортные потоки по ул. Г. Маргелова, пр. Ленина и Калужскому шоссе. Срок окончания работ — 25 декабря 2024 года.



Фото Андрея Лыженкова | Пресс-служба правительства Тульской области.

— В этом году построен мост через Упу. Масштабный, очень важный и долгожданный проект для Тулы, — говорит Илья Ильич. — Новый мост связал Заречье с Привокзальным и Советским округами, разгрузил улично-дорожную сеть. Одновременно со строительством моста по нацпроекту приведены в порядок прилегающие улицы. Работы по ремонту Набережной Дрейера и Курковой были синхронизированы со строительством нового моста.

Новый мост жители назвали Оружейным.

Новые проекты

Одной из проблем областной столицы является загруженность улично-дорожной сети.

С целью решения данной проблемы администрацией Тулы разработан ряд проектов и получено положительное заключение Государственной экспертизы:

III пусковой комплекс Восточного обхода

строительство автодороги с реконструкцией части Калужского шоссе в районе ЖК «Новая Тула»

строительство магистральной улицы от улицы Кутузова до улицы Доктора Гумилевской

строительство кольцевого пересечения по ул. Восточных обход в районе ЖК «Юго-Восточный»

реконструкция Московского шоссе от ул. Ключевая до Соснянского переулка

реконструкция ул. Октябрьская на участке от ул. Токарева до ул. Полка Нормандия-Неман (ул. Октябрьская, 203)

реконструкция Новомосковского шоссе от ул. Рязанская до Городского кладбища № 1

реконструкция Венёвского шоссе на участке от ул. Сызранская до поворота НПЦБ «Фитогенетика»

реконструкция автоподъезда к мкр. «Красные ворота» в Зареченском районе города Тулы.

- Для финансирования этих масштабных и дорогостоящих проектов в 2025 году планируется привлечь финансовую поддержку из вышестоящих бюджетов, - уточнил Беспалов.

Какие дороги и мосты ждет ремонт в 2025-м

В 2025 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» рассматривается ремонт улиц Кирова, Тихмянова, Макаренко, Пузакова, Болдина (от ул. Мира до пр. Ленина), Сызранской.

Также планируется начать работы по реконструкции Орловского путепровода.

План работ по ремонту дорог в рамках муниципальных программ, а также по ремонту дорог щебнем находится на стадии формирования.