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В Тульской области 300 детей-сирот получат новые квартиры
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области 300 детей-сирот получат новые квартиры

В них провели чистовую отделку, установили газовые плиты и котлы, сантехнику.

Министр строительства Тульской области Павел Мусиенко проинспектировал дома, построенные для детей-сирот в поселке Плеханово — 117 квартир. 

Всего 229 квартир приобретены при участии в долевом строительстве новых домов в Туле, Донском, пос. Ленинском. Все дома введены в эксплуатацию. Также 71 квартира приобретена на вторичном рынке жилья, рассказали в пресс-службе регионального правительства. 

Новые квартиры сделаны «под ключ»: в них проведена чистовая отделка, установлены газовые плиты и котлы, сантехника. На прилегающей территории есть подъездные дороги, парковки, пешеходные дорожки, детская и спортивная площадки.

Жилье предоставляется по договору специализированного найма. По его условиям через 5 лет человек может получить жилье в собственность.

В 2025 году планируется не снижать показатели этого года. Строительство новых домов продолжится в поселках Плеханово и Барсуки. Также будут рассмотрены новые площадки для возведения жилья для детей-сирот.

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Автор:
сегодня, в 19:04 0
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