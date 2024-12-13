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Тульские гимнастки завоевали медали на Всероссийских соревнованиях
Фото: СШОР "Спортивная гимнастика".

Тульские гимнастки завоевали медали на Всероссийских соревнованиях

Наша команда по программе 3-го спортивного разряда стала абсолютным победителем.

С 10 по 12 декабря в Москве прошел Всероссийский фестиваль «Лига гимнастики 2024». На ультрасовременной арене юные спортсмены получили уникальную возможность заявить о себе и почувствовать атмосферу больших соревнований.

В турнире приняли участие более 2000 гимнастов. Дети выступали во всех юношеских разрядах, включая программу для самых юных участников, а также по III спортивному разряду.

В заключительный день соревнований команда воспитанниц тульской СШОР «Спортивная гимнастика» по программе 3-го спортивного разряда стала абсолютным победителем.

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В состав команды вошли гимнастки Полина Кожикина, Елизавета Шлякова, Анастасия Попова, Татьяна Королева, Полина Макарова. Также девочки заняли призовые места в личном многоборье:

  • 1-е место — Полина Кожикина,
  • 3-е место — Елизавета Шлякова.

Как сообщает спортшкола, победителей и призеров подготовили тренеры-преподаватели Ирина Вепринцева, Елена Гайдерова, Зинаида Роля, Екатерина Поликарпова.

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