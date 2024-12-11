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Волонтёры покажут тулякам, как искать в лесу пропавших людей

Волонтёры покажут тулякам, как искать в лесу пропавших людей

Бесплатное практическое занятие состоится 15 декабря в Центральном парке Тулы.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщает, что 15 декабря состоится очередное полевое занятие для новичков. Инструкторы расскажут всем желающим, какие методики искатели применяют при работе в лесном массиве и объяснят, как правильно использовать поисковое снаряжение.

Участники встречи узнают, как правильно собираться в лес на поиск, как пользоваться компасом и навигатором и как общаться радиоэфире. «Лесное» занятие продлится около трёх часов, поэтому стоит позаботиться об удобной одежде и обуви по погоде и взять с собой лёгкий перекус.

Сбор группы в 11.00 по адресу: ул. Первомайская, д. 13-А, к. 1 (ориентир – спорткомплекс «Динамо»). Зарегистрироваться для участия можно здесь, а все для уточнения подробностей можно позвонить по телефону: +7(953)955-04-07 (Анна).

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