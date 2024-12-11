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Дмитрий Миляев посетил новый спорткомплекс в Скуратово
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Дмитрий Миляев посетил новый спорткомплекс в Скуратово

Он был построен в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен для тренировок и оздоровительных занятий. В нём предусмотрены зоны для волейбола, баскетбола, мини-футбола и плавания. ФОК готов принять воспитанников шести спортивных школ, ежедневно его могут посещать порядка 600 человек. А в следующем году здесь пройдут соревнования областного и всероссийского уровня.

– Этот комплекс закроет базовые потребности жителей южной части города и ближайших населённых пунктов в занятиях плаванием и другими видами спорта. Здесь есть всё необходимое для тренировок воспитанников спортшкол, занятий для людей всех возрастов, проведения соревнований – это современный, востребованный объект, – сказал Дмитрий Миляев.

Теперь в Туле работают 11 бассейнов. Ещё один планируется построить в 2025 году в Мясново.

Губернатор отметил, что при возведении новых объектов особое внимание уделяется созданию условий для жителей с ограниченными возможностями здоровья. Скуратовский ФОК – не исключение: он соответствует требованиям доступной среды. В бассейне предусмотрен мобильный спуск в воду для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Губернатор рассказал, что в 2025 году в Тульской области впервые будут созданы 4 инклюзивные спортивные площадки. Развитие условий для занятий адаптивной физической культурой и спортом одной из ключевых направлений работы комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт», которую возглавляет Дмитрий Миляев.

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