В Туле обнаружено кладбище автобусов

Фото Данила Г.

«Неужели это те, которые мы ждем на остановках по вечерам? — пишут наши подписчики. — Говорят, в „Тулгорэлектротрансе“ на автобусы требуется более 110 водителей. Но вы сами видите, как они нужны».

По словам туляков, автобусы стоят на площадке в районе Новомосковского шоссе. Они снимали ее летом, когда автобусов было больше, и сейчас там уже чуть меньше транспорта.

«Эти автобусы похожи на те, что поступали в Тулу из Москвы в 2018–2019 годах (они были 2017 года выпуска), — пишут нам. — Почему их все разом списали? Возможно также, что эти автобусы — доноры запчастей.

Myslo запросил комментарий администрации города.

— По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, это площадка МКП «Тулгорэлектротранс». На ней находятся автобусы, которые отработали свой срок эксплуатации и списаны. В настоящее время данный транспорт разбирают и утилизируют. Для дальнейшего использования автобусы непригодны.