  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле обнаружено кладбище автобусов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле обнаружено кладбище автобусов
Фото Данила Г.

В Туле обнаружено кладбище автобусов

Фотографии туляки прислали в редакцию Myslo.

«Неужели это те, которые мы ждем на остановках по вечерам? — пишут наши подписчики. — Говорят, в „Тулгорэлектротрансе“ на автобусы требуется более 110 водителей. Но вы сами видите, как они нужны».

По словам туляков, автобусы стоят на площадке в районе Новомосковского шоссе. Они снимали ее летом, когда автобусов было больше, и сейчас там уже чуть меньше транспорта. 

«Эти автобусы похожи на те, что поступали в Тулу из Москвы в 2018–2019 годах (они были 2017 года выпуска), — пишут нам. — Почему их все разом списали? Возможно также, что эти автобусы — доноры запчастей.

Myslo запросил комментарий администрации города.

— По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, это площадка МКП «Тулгорэлектротранс». На ней находятся автобусы, которые отработали свой срок эксплуатации и списаны. В настоящее время данный транспорт разбирают и утилизируют. Для дальнейшего использования автобусы непригодны.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 09:30 0
Другие статьи по темам
Событие
кладбище автобусов
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Штрафы больше, скидка — меньше: сколько будут платить нарушители ПДД с 2025 года
Штрафы больше, скидка — меньше: сколько будут платить нарушители ПДД с 2025 года
В Туле на улице Декабристов встали трамваи из-за обрыва проводов
В Туле на улице Декабристов встали трамваи из-за обрыва проводов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.