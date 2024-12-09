Тула встретила Международный цирковой фестиваль: праздник для города и подарок перед Новым годом

Мероприятие собрало юные таланты из разных стран и стало настоящим подарком для жителей города в преддверии Нового года.
Фестиваль, который объединяет
Ежегодно фестиваль «На языке мира» становится праздником цирка, где творчество не знает границ. В этом году манеж Тулы принял более 150 юных артистов из России, Казахстана, Армении, Таджикистана, Белоруссии, Вьетнама и других стран. На протяжении трех дней участники демонстрировали свое мастерство, создавая на сцене сложные цирковые композиции в десяти жанрах, поражая ловкостью, грацией и техническим мастерством. Каждый номер фестивальной программы стал признанием в любви к цирковому искусству.
Победители, достойные восхищения
Главную награду фестиваля — Гран-при — завоевал юный артист компании «Росгосцирк» Артур Воложанин с номером на проволоке «Аллегретто».
Его виртуозное выступление отличалось точностью и изяществом движений, дополненными глубокой эмоциональностью. Артура отметили не только члены жюри, но и продюсеры крупного телепроекта «Синяя птица» телеканала «Россия 1». Артист получил приглашение на известное шоу.
Золотые награды фестиваля также стали подтверждением высочайшего уровня участников:
- Братья Досбатыровы из Казахстана поразили жюри гимнастическим номером на ремнях «Аманат».
- Соня Кибенко из Москвы перенесла зрителей в сказочную страну с воздушным номером «Алиса».
- Гимнасты из Перми представили постановку «Кукольный домик», превратив манеж в оживший театр.
Серебряные и бронзовые призеры показали не менее впечатляющие номера, добавив красок и энергии в конкурсную программу.
Серебряными призерами стали:
- Элен Мартиросян из Армении;
- Акробаты из Нижнего Тагила с энергетичным номером «Метатели огня»;
- Анастасия Тищенко из Барнаула с номером в жанре эквилибр «Поляница».
Бронзовые награды завоевали:
- Акробаты на дорожке из Санкт-Петербурга с номером «Вперед на взлет»;
- Мария Калюгина из Донецкой Народной Республики с воздушным номером «Весенний дождик»;
- Омина Салимзода из Таджикистана, представившая гимнастический номер на ремнях;
- Гимнастки на полотнах из Беларуси с постановкой «Созвездие звезд».
Фестиваль как старт в профессиональную жизнь
Для многих участников фестиваль стал не просто соревнованием, а шагом в осознанный выбор профессии. Председатель жюри, генеральный директор ФКП «Росгосцирк» Сергей Беляков, отметил важность таких мероприятий для развития отрасли.
- Фестиваль задает тренды для будущего циркового искусства и помогает выявлять сильнейших юных артистов. Мы работаем в тесном контакте с детскими студиями, чтобы поддерживать их развитие и открывать новые имена, — сказал Сергей Беляков.
В этом году на фестивале присутствовали директора всех филиалов «Росгосцирка», что открывает дополнительные возможности для участников.
Праздник, который останется в сердцах
Фестиваль «На языке мира» стал настоящим событием для Тулы, где цирковое искусство вновь доказало свою способность вдохновлять и объединять. Победители увезли домой заслуженные награды, а зрители получили заряд положительных эмоций. Этот праздник подарил городу атмосферу предновогоднего чуда, оставив теплые воспоминания у всех, кто стал его частью.
Тула вновь продемонстрировала, что готова принимать масштабные международные мероприятия и дарить радость своим жителям.