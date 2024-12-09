Тула встретила Международный цирковой фестиваль: праздник для города и подарок перед Новым годом

Мероприятие собрало юные таланты из разных стран и стало настоящим подарком для жителей города в преддверии Нового года.

Фестиваль, который объединяет

Ежегодно фестиваль «На языке мира» становится праздником цирка, где творчество не знает границ. В этом году манеж Тулы принял более 150 юных артистов из России, Казахстана, Армении, Таджикистана, Белоруссии, Вьетнама и других стран. На протяжении трех дней участники демонстрировали свое мастерство, создавая на сцене сложные цирковые композиции в десяти жанрах, поражая ловкостью, грацией и техническим мастерством. Каждый номер фестивальной программы стал признанием в любви к цирковому искусству.

Победители, достойные восхищения

Главную награду фестиваля — Гран-при — завоевал юный артист компании «Росгосцирк» Артур Воложанин с номером на проволоке «Аллегретто».

Его виртуозное выступление отличалось точностью и изяществом движений, дополненными глубокой эмоциональностью. Артура отметили не только члены жюри, но и продюсеры крупного телепроекта «Синяя птица» телеканала «Россия 1». Артист получил приглашение на известное шоу.

Золотые награды фестиваля также стали подтверждением высочайшего уровня участников:

Братья Досбатыровы из Казахстана поразили жюри гимнастическим номером на ремнях «Аманат».

Соня Кибенко из Москвы перенесла зрителей в сказочную страну с воздушным номером «Алиса».

Гимнасты из Перми представили постановку «Кукольный домик», превратив манеж в оживший театр.

Серебряные и бронзовые призеры показали не менее впечатляющие номера, добавив красок и энергии в конкурсную программу.

Серебряными призерами стали:

Элен Мартиросян из Армении;

Акробаты из Нижнего Тагила с энергетичным номером «Метатели огня»;

Анастасия Тищенко из Барнаула с номером в жанре эквилибр «Поляница».

Бронзовые награды завоевали:

Акробаты на дорожке из Санкт-Петербурга с номером «Вперед на взлет»;

Мария Калюгина из Донецкой Народной Республики с воздушным номером «Весенний дождик»;

Омина Салимзода из Таджикистана, представившая гимнастический номер на ремнях;

Гимнастки на полотнах из Беларуси с постановкой «Созвездие звезд».

Фестиваль как старт в профессиональную жизнь

Для многих участников фестиваль стал не просто соревнованием, а шагом в осознанный выбор профессии. Председатель жюри, генеральный директор ФКП «Росгосцирк» Сергей Беляков, отметил важность таких мероприятий для развития отрасли.

- Фестиваль задает тренды для будущего циркового искусства и помогает выявлять сильнейших юных артистов. Мы работаем в тесном контакте с детскими студиями, чтобы поддерживать их развитие и открывать новые имена, — сказал Сергей Беляков.

В этом году на фестивале присутствовали директора всех филиалов «Росгосцирка», что открывает дополнительные возможности для участников.

Праздник, который останется в сердцах

Фестиваль «На языке мира» стал настоящим событием для Тулы, где цирковое искусство вновь доказало свою способность вдохновлять и объединять. Победители увезли домой заслуженные награды, а зрители получили заряд положительных эмоций. Этот праздник подарил городу атмосферу предновогоднего чуда, оставив теплые воспоминания у всех, кто стал его частью.

Тула вновь продемонстрировала, что готова принимать масштабные международные мероприятия и дарить радость своим жителям.