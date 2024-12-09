«ТЗМС» обыграл «Ростов» в последнем домашнем матче года. Фоторепортаж Myslo

В минувшие выходные в Туле состоялся матч 8-го тура Высшей лиги чемпионата России по футзалу. В гости к «ТЗМС» приехал аутсайдер первенства — «Ростов». В семи сыгранных матчах оппоненты туляков сумели одержать лишь одну победу и оккупировали последнюю строчку турнирной таблицы.

«ТЗМС», в свою очередь, набрав 9 очков, располагался на шестом месте. Неплохой результат для дебютного сезона на профессиональном уровне, не правда ли?

Фанаты тульской команды начали собираться на трибуне УСК «Новое поколение» задолго до стартового свистка арбитра. Помимо ставшей традиционной развлекательной программы перед началом матча, 7 декабря клуб представил болельщикам свой талисман. Им стал очаровательный конь Юлиан. Маскот пришелся по душе как юным фанатам мини-футбольного клуба, так и взрослым людям — они тепло и с энтузиазмом приняли очаровательного Юлиана.

Как и положено хозяевам, туляки сразу забрали мяч под свой контроль и с завидной регулярностью принялись создавать опасные моменты у ворот гостей. Те, в свою очередь, огрызались в контратаках, но их выпады не таили особой угрозы.

На 10-й минуте преимущество «ТЗМС» вылилось в закономерный гол, который стал, пожалуй, украшением всего тура Высшей лиги. Колумбиец Хулиан Эстебан на носовом платке накрутил двух оппонентов и с острого угла отправил мяч точно в девятку!

5 минут спустя хозяева упрочили преимущество: после розыгрыша углового в свои ворота мяч срезал Денис Кошелев. «Ростов», впрочем, и не думал сдаваться. На 18-й минуте Даниил Ставицкий обокрал зазевавшегося Данилина, выскочил один на один и не оставил ни единого шанса вратарю туляков — 2:1.

Однако «ТЗМС» не дрогнул и уже на 19-й минуте снова увеличил преимущество до двух мячей. Хулиан Эстебан словно и не заметил двух соперников: прошмыгнул мимо них и покатил мяч на дальний угол, где футбольный снаряд в гордом одиночестве дожидался Евгений Фомин.

Второй тайм начался с атак «Ростова», которому уже нечего было терять. На 23-й минуте гости хитро разыграли штрафной: капитан «ТЗМС» Александр Рудаков не уследил за оппонентом, и Артем Домаев с удовольствием вколотил мяч в сетку хозяев.

«ТЗМС» после этого вспомнил, что играет все-таки на домашнем поле и снова заперл «Ростов» на его половине поля. Территориальное преимущество едва не сыграло злую шутку с хозяевами: на 37-й минуте гости убежали в контратаку, и вратарь Альберт Агаджанов снес вывалившегося на оперативное пространство соперника. Заслуженная красная карточка, которую голкипер «ТЗМС» даже не пытался оспорить.

В концовке матча гости пытались дожать туляков и добиться хотя бы ничейного результата. Но ошибка при розыгрыше пятого полевого обернулась четвертым голом «ТЗМС». Кирилл Шмидгаль классно доиграл эпизод, выиграл борьбу и убежал один на один с пустыми воротами.

— Никогда тренер не может быть полностью доволен игрой. Но сегодня самое главное — это результат. А мы его добились. Каждый матч — это уникальная возможность совершенствоваться. Спасибо нашим болельщикам за сумасшедшую поддержку, — прокомментировал победный матч старший тренер «ТЗМС» Сергей Слемзин.

Победа со счётом 4:2 позволила «ТЗМС» подняться на пятую строчку турнирной таблицы. Впереди выезд в Сургут на матч против лидера турнира — «Факела». Игра состоится 21 декабря.