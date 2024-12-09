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Пронский водозабор в Кимовском районе отремонтируют в 2025 году

Пронский водозабор в Кимовском районе отремонтируют в 2025 году

Об этом стало известно в ходе оперативного совещания.

9 декабря на оперативном совещании губернатор Тульской области Дмитрий Миляев проконтролировал исполнение поручений, данных им в ходе посещения Кимовского района.

Так, восстановлено освещение на территории общественного пространства «КИМ — территория нового поколения». Выполнено благоустройство придомовой территории на ул. Толстого, д. 31. Приведены в надлежащее состояние региональные дороги к деревне Милославщино и поселку Апарки. Дмитрий Миляев поручил муниципалитету поддерживать в надлежащем состоянии мосты на участках Устье — Прилипки, Соколовка — Ивановка и провести их обследование до III квартала 2025 года.

Глава администрации Кимовского района Евгений Суханов доложил, что подготовлен перечень общественных пространств в Кимовске для поэтапного включения в программы по благоустройству. В 2025 году планируется благоустройство сквера в районе школы № 7 по программе «Формирование современной городской среды».

Проработан вопрос ремонта учреждений образования. В 2025 году будет выполнен ремонт кровли в детском саду № 15, ремонт ограждения в детском саду № 1, замена ограждения во Львовской школе и ремонт в детском саду № 17. На эти цели выделено более 3,6 млн рублей. Также в следующем году до 1 августа будут закуплены мебель и ноутбуки в учреждения дополнительного образования, обновят оборудование в кимовской «Точке роста». Дмитрий Миляев поручил ускорить закупку оборудования.

Министр образования Тульской области Оксана Осташко дополнила, что проведен мониторинг состояния оборудования во всех «Точках роста» Тульской области. На его обновление и на другие учебные расходы в следующем году направят 13,2 млн рублей.

Проработан вопрос текущего и капитального ремонта учреждений образования. Так, разработана проектно-сметная документация на капремонт школы № 2, она проходит экспертизу. В 2025 году будет выполнен ремонт кровли в детском саду № 15, ремонт ограждения в детском саду № 1, замена ограждения во Львовской школе и ремонт в детском саду № 17. На эти цели выделено более 3,6 млн рублей. Также в следующем году до 1 августа будут закуплены стулья и ноутбуки в учреждения дополнительного образования, обновят оборудование в кимовской «Точке роста». Дмитрий Миляев поручил ускорить закупку оборудования.

Министр образования Тульской области Оксана Осташко дополнила, что проведен мониторинг состояния оборудования во всех «Точках роста» Тульской области. На его обновление и другие учебные расходы в следующем году направят 13,2 млн рублей.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков сообщил, что совместно с «Тулэнерго» для повышения надежности электроснабжения населенных пунктов муниципального образования Новольвовское Кимовского района в следующем году будет выполнен ремонт 18 трансформаторных подстанций, почти 1,5 км воздушных линий электропередач и расчистка 10 га просек.

- Необходимо совместно с „Тулэнерго“ составить график работ по ремонту электросетей, а также обязательно проинформировать жителей о сроках и видах работ. Важно заблаговременно предупреждать жителей об отключении электричества, — поручил министерству ЖКХ Дмитрий Миляев.

Заключен контракт на строительство очистных сооружений в поселке Новольвовск. До окончания 2026 года здесь заменят аварийные участки канализации, построят очистные сооружения и канализационную насосную станцию с напорным коллектором.

Для повышения качества питьевой воды в Кимовске в рамках проекта «Чистая вода Тульской области» в 2025 году будут отремонтированы скважины Пронского водозабора.

По словам заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства Алексея Степина, в бюджете на 2025 год Кимовскому району будет увеличен размер субвенций на реализацию полномочий по обращению с животными без владельцев. Дмитрий Миляев поручил Алексею Степину держать на контроле работу глав администраций по заключению договоров с подрядчиками и ускорить утверждение изменений в правила отлова и содержания животных без владельцев.

Министр культуры и туризма Татьяна Рыбкина отметила, что в следующем году в селе Кудашево будет установлен модульный дом культуры площадью 162 кв. м. Разработана проектная документация на капитальный ремонт Кимовской детской школы искусств. Дмитрий Миляев поручил муниципалитету, министерству культуры и туризма совместно с министерством финансов ускорить этап согласования и экспертной оценки документов, чтобы начать ремонт в школе искусств уже в 2025 году.

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