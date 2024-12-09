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Как туляков обманывают с помощью вакансий: раскрыта новая схема мошенничества

Как туляков обманывают с помощью вакансий: раскрыта новая схема мошенничества

Об этом предупредили в тульском отделении Банка России.

Аферисты стали чаще размещать в интернете объявления о привлекательных вакансиях в крупных компаниях, государственных организациях, Центробанке. С помощью анкет они выманивают персональную и банковскую информацию у откликнувшихся. Затем приглашают кандидатов на собеседование.

Под разными предлогами лжеработодатели объясняют, что встретиться лично в офисе невозможно, и проводят собеседование дистанционно.

Они задают вопросы о профессиональных навыках кандидата, рассказывают о компании и должностных инструкциях, усыпляя бдительность жертвы.

Однако в итоге мошенники убеждают человека сделать денежные переводы, которые якобы необходимы для подписания трудового договора. Аргументы приводятся разные: оплатить предварительное обучение, медосмотр, подтвердить актуальность банковской карты для зачисления будущей зарплаты и пр. А иногда аферисты просят установить на телефон приложение, которое якобы потребуется для работы. На самом деле, оно дает доступ ко всем данным в телефоне.

Если в процессе обсуждения трудоустройства или стажировки вас просят за что-то заплатить — откажитесь от такого предложения. Настоящие рекрутеры не собирают банковские данные, не запрашивают финансовых документов, не просят кандидатов финансово участвовать в каких-либо операциях, предупредили в тульском отделении Банка России.

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