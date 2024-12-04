  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области подвели итоги сельскохозяйственного года - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области подвели итоги сельскохозяйственного года

В Тульской области подвели итоги сельскохозяйственного года

Отличившиеся сотрудники отрасли получили награды из рук губернатора.

4 декабря в Доме дворянского собрания подвели итоги сельскохозяйственного года. Губернатор Дмитрий Миляев отметил труд работников агропромышленного комплекса.

PAV-5671.jpg

— Вы не понаслышке знаете, что труд на земле никогда не был легким, но всегда оставался одним из самых нужных и востребованных. А результаты вашей работы напрямую влияют на жизнь не только нашего региона, но и всей страны. И сегодня развитие отечественного агропромышленного комплекса и реализация его огромного потенциала – в числе главных задач государственной политики в сфере обеспечения продовольственной безопасности, - сказал Дмитрий Миляев. 

PAV-5612.jpg

Дмитрий Миляев вручил отличившимся представителям отрасли государственные, региональные и ведомственные награды.

PAV-5627.jpg

– Успехи нашего сельского хозяйства - это результат высочайшего профессионализма и самоотверженности людей, которые работают на земле, в крупных и малых хозяйствах, на пищевых производствах, занимаются подготовкой кадров для АПК. Вы - хранители крепких сельскохозяйственных традиций не только Тульской области, но и всей России, - сказал Дмитрий Миляев.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 19:05 0
Другие статьи по темам
Событие
итоги годасельское хозяйствогубернатор Тульской области Дмитрий Миляевнаграждение
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Жители Тульской области сдали в банки 400 тысяч монет
Жители Тульской области сдали в банки 400 тысяч монет
Активисты предлагают запустить в Туле городские электрички
Активисты предлагают запустить в Туле городские электрички
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.