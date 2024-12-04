В Тульской области подвели итоги сельскохозяйственного года

4 декабря в Доме дворянского собрания подвели итоги сельскохозяйственного года. Губернатор Дмитрий Миляев отметил труд работников агропромышленного комплекса.

— Вы не понаслышке знаете, что труд на земле никогда не был легким, но всегда оставался одним из самых нужных и востребованных. А результаты вашей работы напрямую влияют на жизнь не только нашего региона, но и всей страны. И сегодня развитие отечественного агропромышленного комплекса и реализация его огромного потенциала – в числе главных задач государственной политики в сфере обеспечения продовольственной безопасности, - сказал Дмитрий Миляев.

Дмитрий Миляев вручил отличившимся представителям отрасли государственные, региональные и ведомственные награды.

– Успехи нашего сельского хозяйства - это результат высочайшего профессионализма и самоотверженности людей, которые работают на земле, в крупных и малых хозяйствах, на пищевых производствах, занимаются подготовкой кадров для АПК. Вы - хранители крепких сельскохозяйственных традиций не только Тульской области, но и всей России, - сказал Дмитрий Миляев.