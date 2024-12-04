Жители Тульской области сдали в банки 400 тысяч монет

Фото Алексея Пирязева

С 7 по 20 октября туляки принесли в банки почти 400 тысяч монет общим номиналом почти 1,5 млн рублей. Это на 70% больше, чем в мае, когда прошла предыдущая акция.

Во время «Монетной недели» любой желающий мог принести в банк скопившуюся мелочь и без комиссии обменять её на банкноты или зачислить на счет. Туляки сдали в банки по 100 тысяч штук монет номиналом 1 рубль и 10 рублей — по 100 тысяч штук, а также вернули в оборот 19 тысяч однокопеечных монет.

В тульском отделении Банка России отметили, что такие акции помогают избавиться от залежавшейся мелочи и позволяют монетам вернуться в экономику.