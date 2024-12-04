Туляков предупреждают об ухудшении погодных условий

С 21.00 4 декабря и до 21.00 5 декабря на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий: понижение температуры воздуха от положительных к отрицательным значениям, на дорогах — местами гололедица.

В случае образования наледи на проезжей части Госавтоинспекция рекомендует водителям и пешеходам быть бдительными на дороге. Водителям — соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, исключить резкие маневры. Пешеходам — переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

Экипажи ДПС готовы оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Вы можете обращаться по телефонам: