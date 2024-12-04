Туляков предупреждают об ухудшении погодных условий

С 21.00 4 декабря и до 21.00 5 декабря на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий: понижение температуры воздуха от положительных к отрицательным значениям, на дорогах — местами гололедица.
В случае образования наледи на проезжей части Госавтоинспекция рекомендует водителям и пешеходам быть бдительными на дороге. Водителям — соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, исключить резкие маневры. Пешеходам — переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.
Экипажи ДПС готовы оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Вы можете обращаться по телефонам:
- Телефоны дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42.
- Телефон дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.
- Для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7 999 374-36-13.
- Телефон Telegram «Сообщи о гололеде»: +7 999 374-05-98.