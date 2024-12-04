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В учебном центре тульской полиции прошли учения

В учебном центре тульской полиции прошли учения

Полиция училась совместно с подразделениями ГУ МЧС России и Управления Росгвардии.

Сегодня, 4 декабря, в здании административного корпуса Центра профессиональной подготовки УМВД России по Тульской области проведены антитеррористические учения. 

В ходе учений отрабатывались мероприятия по обороне объекта, реагированию на сигнал о совершении преступления террористической направленности, эвакуации личного состава, оцеплению и блокированию объекта. Также отрабатывалось взаимодействие с подразделениями ГУ МЧС России и Управления Росгвардии по Тульской области.

Все мероприятия были проведены слаженно и оценены как эффективные.

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сегодня, в 13:20 0
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