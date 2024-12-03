Дорогу, соединяющую Зеленстрой с Калужским шоссе, заасфальтируют за полторы недели

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Об этом в ходе рабочего совещания рассказал начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Маринин.

Глава городской администрации Илья Беспалов проинспектировал строительство дороги.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Маринин рассказал, что объект выполнен на 55 процентов. К работам подрядчик приступил в мае, их стоимость — 400 млн руб. Протяжённость дороги — почти 2 км. Дорога двухполосная, шириной от 3,5 до 4,5 метра с обустройством тротуаров.

— Выполнены масштабные работы по переустройству инженерных коммуникаций — линий электроснабжения, водопровода, ливневой канализации. Проведены практически на всем протяжении работы по установке бордюрного камня. Продолжается отсыпка щебеночного основания под устройство асфальтобетонного покрытия. Подготовлен материал под устройство сетей наружного освещения. Также проводятся мероприятия по обустройству тротуара на оставшемся участке дороги. На новой дороге на 40 процентов уже уложено асфальтовое покрытие.

Было отмечено, что в планах в ближайшие полторы недели закончить асфальтирование на оставшейся части дороги.

Далее будут продолжены вспомогательные работы по восстановлению благоустройства, завершено обустройство освещения, ливневой канализации.

— Данная дорога соединит микрорайон Зеленстрой с Калужским шоссе. Она необходима, потому что существенно должна разгрузить проспект Ленина и убрать утренние пробки. Строительство новой дорожной артерии реализуется по нацпроекту «Жилье и городская среда». Будет построена новая дорога, шириной 7 метров с тротуаром, ливневой канализацией, с разворотным кольцом и остановочным пунктом. Объект этого года. Он находится в активной фазе, здесь работает достаточно людей, техники. Подрядчик планирует завершить работы в срок. Когда этот объект введут в эксплуатацию, у жителей Тулы появится новая автомобильная магистраль и альтернативный выезд в область, минуя южную часть города, — подчеркнул Илья Беспалов.

По итогам выезда глава городской администрации дал ряд поручений, в том числе соблюдать сроки выполнения работ. Завершить их по условиям контракта подрядчик должен к концу декабря.