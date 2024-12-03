Одиннадцатая победа подряд. «Академия Михайлова» обыграла «Тайфун»

Встреча состоялась 2 декабря. Состав на эту игру остался прежним, только в воротах был Илья Канарский.

Первый период был под прессингом гостей. Они открыли счёт на пятой минуте. У «михайловцев» не получалось реализовать моменты даже в большинстве.

На второй период туляки вышли другими, они забросили четыре шайбы.

Сначала сравнял Яромир Ермаков, а через три минуты Алексей Мазур вывел команду вперёд.

До сирены на перерыв ворота «Тайфуна» потревожили Герман Шуленин и Яромир Ермаков.

Третья двадцатиминутка началась с гола от тульских парней. Несмотря на то, что наша команда играла в меньшинстве, Яромир Ермаков оформил хет-трик.

На руку нашей команде сработало удаление Антона Кузнецова за удар коленом Евгения Бояркина, форвард приморцев получил пять минут. Наши парни «разгулялись». Три шайбы в большинстве забросила наша команда — два гола от Шуленина и один от Ермакова.

На счёте 8:1 туляки не остановились. Алексей Мазур забросил девятую и оформил дубль в игре.

Казалось, что гости «поплывут», но нет. Они ответили дважды. Это, конечно, им не помогло. Итог 9:3 — победа «Академии Михайлова».

Следующая игра пройдёт 7 декабря в 13.00 против «СКА-1946» на стадионе «Арсенал» на открытом воздухе.

Статистика матча

Броски: 68-53; броски в створ: 46-29; голы: 10-3; вбрасывания: 39-31; блокированные броски: 12-11; силовые приемы: 3-9; отборы: 6-3; потери: 0-0; перехваты: 5-11; штраф: 6-15.

Голы матча

0:1 — 04:08 — Максим Гордиюк (Степан Левицкий, Роман Строчкин)

1:1 — 20:22 — Яромир Ермаков (Данила Булатов, Максим Рябышев)

2:1 (бол) — 23:47 — Алексей Мазур (Евгений Бояркин, Максим Рябышев)

3:1 — 27:30 — Герман Шуленин (Михаил Лисенков)

4:1 — 34:27 — Яромир Ермаков (Данила Булатов, Алексей Мазур)

5:1 (мен) — 40:06 — Яромир Ермаков (Артем Крикуненко)

6:1 (бол) — 46:14 — Герман Шуленин (Кирилл Бешкоров, Яромир Ермаков)

7:1 (бол) — 49:35 — Яромир Ермаков (Герман Шуленин, Артем Крикуненко)

8:1 (бол) — 50:50 — Герман Шуленин (Артем Крикуненко, Яромир Ермаков)

9:1 — 53:13 — Алексей Мазур (Герман Шуленин, Илья Ефимов)

9:2 (бол) — 55:27 — Егор Чебыкин (Артем Плаксин, Иван Фомин)

9:3 — 59:12 — Демьян Ермак (Никита Крюков, Егор Чебыкин)