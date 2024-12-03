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Туляки: «Почему чиновники вырубили ивы, которые мы сажали своими руками?»

Туляки: «Почему чиновники вырубили ивы, которые мы сажали своими руками?»

Активисты пожаловались на причинение ущерба окружающей среде.

Жители дома № 16 по улице Ф. Энгельса в Туле негодуют: под их окнами уничтожили ивы, которые они в 2015 году высадили совместно с тульскими справедливороссами и экологической общественной организацией «Зеленый патруль». 9 лет деревья радовали туляков зеленью, а жители ухаживали за аллеей.

На днях к дому пришли люди в спецовках и под корень спилили ивы. Возмущенные жители вышли на улицу и попытались выяснить, на каком основании пилят зеленые насаждения.

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— Нам ответили, что действуют по распоряжению администрации Советского района Тулы, — рассказал житель дома, руководитель представительства межрегиональной общественной организации «Национальный комитет общественного контроля» по Тульской области Андрей Кожушко. — Якобы деревья «кривые»! Никаких документов, на основании которых проведены работы, нам не предоставили. Хот, даже по спилам четко видно, что уничтоженные насаждения были молодыми и здоровыми. При этом рядом остались стоять старые засыхающие высокие деревья, часть из которых во время недавней непогоды падали на машины наших жильцов. И эти по-настоящему аварийные деревья не тронули, срезав молодые насаждения.

С жалобой жильцы обратились к справедливороссам. По мнению руководителя регионального отделения партии Сергея Гребенщикова, это варварский подход.

— Спиленные деревья уже, понятно, не вернуть. Но компенсировать недостаток зеленых насаждений можно и нужно. Администрация должна по согласованию с жителями высадить на этом же месте новые молодые деревья.

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