  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле и Суворове пройдут консультации по вопросам защиты прав потребителей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле и Суворове пройдут консультации по вопросам защиты прав потребителей

В Туле и Суворове пройдут консультации по вопросам защиты прав потребителей

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора и Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» проведут их в МФЦ.

Эксперты ответят на вопросы граждан и представителей предпринимательского сообщества, дадут разъяснения по всем направлениям потребительского законодательства а также в области розничной торговли, услуг связи, медицинских, финансовых, бытовых, туристских, жилищно-коммунальных, образовательных и иных услуг.

Вы получите исчерпывающие ответы на вопросы в сфере защиты прав потребителей, разъяснение алгоритмов действий, возможные пути разрешения спорных ситуаций, при необходимости сотрудники ведомства помогут составить претензию или исковое заявление.

Консультации пройдут в среду, 4 декабря, с 9.00 до 18.00 в Туле (ул. Демонстрации, д. 26-Б) и в Суворове (ул. Ленина, д. 12).

 

 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 22:32 0
Другие статьи по темам
Событие
консультации для потребителейУправление Роспотребнадзора по Тульской областизащита прав потребителей
Место
ТулаСуворов

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Какие дома Тулы будут обесточены 3 декабря
Какие дома Тулы будут обесточены 3 декабря
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.