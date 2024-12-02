В Туле и Суворове пройдут консультации по вопросам защиты прав потребителей

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора и Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» проведут их в МФЦ.

Эксперты ответят на вопросы граждан и представителей предпринимательского сообщества, дадут разъяснения по всем направлениям потребительского законодательства а также в области розничной торговли, услуг связи, медицинских, финансовых, бытовых, туристских, жилищно-коммунальных, образовательных и иных услуг.

Вы получите исчерпывающие ответы на вопросы в сфере защиты прав потребителей, разъяснение алгоритмов действий, возможные пути разрешения спорных ситуаций, при необходимости сотрудники ведомства помогут составить претензию или исковое заявление.

Консультации пройдут в среду, 4 декабря, с 9.00 до 18.00 в Туле (ул. Демонстрации, д. 26-Б) и в Суворове (ул. Ленина, д. 12).