«Необыкновенный Новый год. Стать Волшебником легко!»: маленьких туляков приглашают стать участниками акции

Фото Тульской региональной общественной организации поддержки семей с детьми-инвалидами «Мы вместе».

Благотворительная акция «Необыкновенный Новый год. Стать Волшебником легко!» проводится в Тульской области уже несколько лет подряд. К участию в ней приглашаются дети-инвалиды Тулы и Тульской области и их родители. По словам организаторов, акция помогает каждому ребенку почувствовать себя настоящим героем праздника, получить незабываемые эмоции и классные подарки от взрослых, которых здесь зовут Волшебниками.

Кристина Сухарева, мама особенного ребенка, одна из организаторов акции, активный участник Тульской региональной общественной организации поддержки семей с детьми-инвалидами «Мы вместе»:

Кристина Сухарева — Акция направлена на создание уникального пространства общения и праздничного настроения для детей с особыми потребностями. Мы хотим, чтобы дети почувствовали себя окруженными заботой и вниманием, ведь каждый ребенок заслуживает немного волшебства! Ваше участие не только сделает этот Новый год для вашего ребенка по-настоящему особенным, но и поможет всему обществу стать лучше и добрее. Наши добрые Волшебники готовы встречаться, общаться и радовать каждого ребенка. Кроме того, участие в акции позволит вам познакомиться с другими семьями, обменяться опытом и найти поддержку.



Стать участником акции просто — нужно оставить заявку в группе организаторов в ВК. Подробные правила участия можно почитать ЗДЕСЬ.

Телефон руководителя проекта Татьяны Вербицкой 8 953 421-94-03.



Волшебное новогоднее мероприятие состоится 21 декабря в творческом кластере «Октава».

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