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В Мясново из-за аварии на водопроводе временно изменилась схема движения автобусов

В Мясново из-за аварии на водопроводе временно изменилась схема движения автобусов

Работы планируется завершить в кратчайшие сроки.

В связи с проведением неотложных работ на сети водоснабжения на участке ул. 18-й проезд Мясново от ул. Тихмянова до ул. Дружбы маршруты № 35Л, 26, 38, 71 в направлении пос. Петровский до окончания мероприятий следуют по измененной схеме:

  • № 35Л, 26, 38: ул.Тихмянова, ул.Кабакова, ул.Полюсная, ул.Маршала Жукова;
  • №71: ул. Чмутова, ул.Тихмянова, ул.Кабакова, ул.Полюсная, ул.М.Жукова.

Изменения будут действовать до устранения аварии на водопроводе.

В управлении по транспорту и дорожному хозяйству Тулы водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок.

В АО «Тулагорводоканал» сообщили, что с 10:30 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам: 18 пр-д Мясново, д. 104, ул. Дружбы, д. 83, 83а, 85, ч/сектор по 18 пр-ду Мясново от ул. Тихмянова до ул. Дружбы.

Аварийная бригада работает у дома №63 по 18-му пр-ду Мясново.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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