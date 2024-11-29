Самарский губернатор Вячеслав Федорищев приехал поработать в Тулу

Фото из архива Myslo.

«Сегодня один день работаю в Туле. Проводим комиссию Государственного Совета по направлению „Промышленность“. Делегация Правительства Самарской области весь день с коллегами из Тулы изучает лучшие практики развития региона. Благодарю губернатора Тульской области за приглашение. Улица Курковая, Улица Штыковая… Город-Герой, доброе утро!», — написал он в посте.

Ранее Вячеслав Федорищев буквально прогремел в новостях, рассказав о коррупции в российском футбольном судействе. В том числе он рассказал, приходилось ли ему сталкиваться с «темной стороной футбола» в Туле.