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Самарский губернатор Вячеслав Федорищев приехал поработать в Тулу
Фото из архива Myslo.

Самарский губернатор Вячеслав Федорищев приехал поработать в Тулу

Об этом бывший председатель тульского кабмина написал в своем телеграм-канале.

«Сегодня один день работаю в Туле. Проводим комиссию Государственного Совета по направлению „Промышленность“. Делегация Правительства Самарской области весь день с коллегами из Тулы изучает лучшие практики развития региона. Благодарю губернатора Тульской области за приглашение. Улица Курковая, Улица Штыковая… Город-Герой, доброе утро!», — написал он в посте.

Ранее Вячеслав Федорищев буквально прогремел в новостях, рассказав о коррупции в российском футбольном судействе. В том числе он рассказал, приходилось ли ему сталкиваться с «темной стороной футбола» в Туле. 

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