В Туле состоялся областной спортивный праздник для детей-инвалидов

В соревнованиях приняли участие около 150 детей из муниципалитетов Тульской области. Для участников и гостей праздника выступали артисты, работали интерактивные площадки.
Директор департамента по работе с пожилыми гражданами, ветеранами, инвалидами министерства труда и социальной защиты Тульской области Нина Егорова отметила, что правительство Тульской области уделяет особое внимание реабилитации и помощи жителям с особыми потребностями.
Мероприятие проводится в рамках Года семьи и соответствует целям и задачам нацпроекта «Демография».