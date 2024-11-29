  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. В Туле состоялся областной спортивный праздник для детей-инвалидов - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле состоялся областной спортивный праздник для детей-инвалидов
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Туле состоялся областной спортивный праздник для детей-инвалидов

Праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья прошел 28 ноября в спорткомплексе «Тулица».

В соревнованиях приняли участие около 150 детей из муниципалитетов Тульской области. Для участников и гостей праздника выступали артисты, работали интерактивные площадки.

3.jpg

Директор департамента по работе с пожилыми гражданами, ветеранами, инвалидами министерства труда и социальной защиты Тульской области Нина Егорова отметила, что правительство Тульской области уделяет особое внимание реабилитации и помощи жителям с особыми потребностями.

10.jpg

Мероприятие проводится в рамках Года семьи и соответствует целям и задачам нацпроекта «Демография». 

7.jpg

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 10:30 0
Другие статьи по темам
Событие
дети инвалидыспортпраздник
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Самарский губернатор Вячеслав Федорищев приехал поработать в Тулу
Самарский губернатор Вячеслав Федорищев приехал поработать в Тулу
Исследование: стали известны регионы с самыми низкими ценами на новые авто
Исследование: стали известны регионы с самыми низкими ценами на новые авто
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.