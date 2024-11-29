В Туле состоялся областной спортивный праздник для детей-инвалидов

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья прошел 28 ноября в спорткомплексе «Тулица».

В соревнованиях приняли участие около 150 детей из муниципалитетов Тульской области. Для участников и гостей праздника выступали артисты, работали интерактивные площадки.

Директор департамента по работе с пожилыми гражданами, ветеранами, инвалидами министерства труда и социальной защиты Тульской области Нина Егорова отметила, что правительство Тульской области уделяет особое внимание реабилитации и помощи жителям с особыми потребностями.

Мероприятие проводится в рамках Года семьи и соответствует целям и задачам нацпроекта «Демография».