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В Туле трудовая инспекция помогла сотрудникам АО «Этон-Энергетик» получить заработанные деньги
Фото Алексея Пирязева

В Туле трудовая инспекция помогла сотрудникам АО «Этон-Энергетик» получить заработанные деньги

Финансовые проблемы на предприятии начались ещё в 2013 году, когда с ним перестал сотрудничать «Газпром».

В результате совместной работы Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости, погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в бюджет Тульской области налоговых платежей и Государственной инспекции труда в Тульской области погашена задолженность по зарплате перед сотрудниками АО «Этон-Энергетик» на сумму свыше 1,1 млн рублей.

Напомним, по факту невыплаты зарплаты сотрудникам предприятия ещё в 2017 году было возбуждено уголовное дело, но многие бывшие работники компании до сих пор не получили свои деньги. Кроме того, было установлено, что директор организации пошёл на преступления для создания видимости благополучной работы и ради положительного имиджа перед контрагентами.

Согласно данным из открытых источников, с 10 августа 2018 года юридическое лицо признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство.

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