  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Читатель Myslo: «Вот, из-за таких водителей весь центр стоит!» - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Читатель Myslo: «Вот, из-за таких водителей весь центр стоит!»

Читатель Myslo: «Вот, из-за таких водителей весь центр стоит!»

Продолжаем публиковать материалы туляков.

Денис прислал в нашу традиционную рубрику снимок, сделанный перед перекрестком ул. Фридриха Энгельса и ул. Советской в Туле. На фото видно припаркованный под знаком автомобиль, который мешает движению.

«Вот, из-за таких водителей весь центр стоит! Снято 27 ноября, в 18:00», — уточнил автор кадра.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле обгон в запрещенном месте едва не привел к лобовому ДТП
Дежурная часть
В Туле обгон в запрещенном месте едва не привел к лобовому ДТП
сегодня, в 16:19, 32 819 4
На пр. Ленина водитель GAC GS8 продемонстрировал презрение к правилам дорожного движения
Дежурная часть
На пр. Ленина водитель GAC GS8 продемонстрировал презрение к правилам дорожного движения
вчера, в 20:10, 23 1566 -1
В Туле водитель Ford Kuga так торопился, что нарушил ПДД
Дежурная часть
В Туле водитель Ford Kuga так торопился, что нарушил ПДД
вчера, в 17:07, 9 903 -1
В Туле водитель такси уверенно прокатился по тротуару
Дежурная часть
В Туле водитель такси уверенно прокатился по тротуару
26 ноября, в 20:15, 6 1318 1

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 20:10 +2
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Волейболистки «Тулицы» одержали волевую победу в Омске
Волейболистки «Тулицы» одержали волевую победу в Омске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.