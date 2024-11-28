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В 2024 году в Туле отремонтировали почти 7 км трамвайных путей
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В 2024 году в Туле отремонтировали почти 7 км трамвайных путей

Глава администрации Тулы Илья Беспалов заявил, что в следующем году работы будут продолжены.

Сити-менеджер проверил качество ремонта на ул. Воздухофлотской. К работам здесь приступили в конце мая: заменили почти 5 км путей. В текущем году ремонт также прошёл на улицах Плеханова и Агеева.  

По словам начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству городской администрации Владимира Маринина, капремонт трамвайных путей проводится для обеспечения безопасности движения. Помимо обновления путей, рабочие ремонтируют проезжие части и тротуары.

– На улицах Плеханова и Агеева трамвайные пути стали выделенными: это позволило увеличить скорость проезда общественного транспорта и минимизировать простои из-за ДТП. Учтены пожелания жителей в части обустройства переездов и остановок – на ул. Воздухофлотской все они оборудованы пешеходными переходами. Остановочные площадки сделаны по типу платформы: вход в вагоны стал более комфортным. Обновление трамвайных путей мы продолжим в 2025 году, – подытожил Илья Беспалов.  

Планируется провести работы на трамвайных путях с выделенной полосой – это отрезок пр. Ленина возле ул. Скуратовской, пути на ул. Михеева и другие участки. Точный список объектов будет определен после подсчёта стоимости работ, которые, в зависимости от финансирования, будут проведены в 2025–2026 годах.

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