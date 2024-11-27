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В Туле с 1 января 2025 года введут туристический налог
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

В Туле с 1 января 2025 года введут туристический налог

Его должны будут платить отели, хостелы, пансионаты и санатории.

С 1 января 2025 года в Туле введут туристический налог. Проект опубликован на сайте Тульской гордумы. 

Налог должны будут платить отели, хостелы, пансионаты и санатории. Для туристов эта стоимость уже будет включена в общую сумму проживания. Таким образом, жилье для путешественников станет дороже.

В 2025 году налог составит 1%, в 2026-м — 2%, 2027-м — 3%, 2028-м– 4%, 2029-м — 5%.

При этом проект предусматривает льготы для определенной категории граждан. От туристического налога хотят освободить непосредственно местных жителей, а также многодетных семей, путешественников из новых российских регионов и спортсменов, которые участвуют в соревнованиях, проходящих в областном центре. 

Кроме этого, платить туристический налог не будут Герои Советского Союза, России и труда, полные кавалеры ордена Славы, участники Великой Отечественной войны и СВО.

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сегодня, в 11:00 −1
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