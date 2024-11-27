Следователи направили в суд дело об убийстве младенца в Алексине

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ).

СК установил: феврале 2023 года проживавшая в Алексине женщина в домашних условиях родила живого мальчика. Затем она умышленно закрыла новорожденному своей рукой рот и нос, отчего последний скончался.

В ходе проведения следственных действий женщина созналась в содеянном и раскаялась. Следствием собраны достаточные доказательства причастности женщины к убийству новорожденного. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.