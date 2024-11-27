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Следователи направили в суд дело об убийстве младенца в Алексине
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Следователи направили в суд дело об убийстве младенца в Алексине

В убийстве призналась мать.

Завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ).

СК установил: феврале 2023 года проживавшая в Алексине женщина в домашних условиях родила живого мальчика. Затем она умышленно закрыла новорожденному своей рукой рот и нос, отчего последний скончался. 

В ходе проведения следственных действий женщина созналась в содеянном и раскаялась. Следствием собраны достаточные доказательства причастности женщины к убийству новорожденного. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фотограф:
сегодня, в 10:38 0
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