На каких улицах Тулы 28 ноября отключат электричество

Публикуем список адресов:
- ул. Хомяковская, 1-9 (нечётн.), 4-а, 6-а,
- Хомяковский пр-д,
- ул. Парижской Коммуны, 34-64 (чётн.), 29-57 (нечётн.), 61,
- ул. Грибоедова, 50-62 (чётн.), 47-61 (нечётн.), 58-а,
- ул. Бабарыкина, 1-17 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Писемского, 14, 16,
- ул. Нормандии Неман, 2-18 (чётн.), 3-21 (нечётн.), 16-а,
- ул. Куренкова, 41-45 (нечётн.), 44-50 (чётн.),
- Красноармейский пр-т, 25,
- ул. Тургеневская, 3, 5, 5а, 7-а,
- ул. Советская, 53-а,
- ул. Менделеевская, 13, 13/2.