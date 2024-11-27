Тулячка Александра Шубина стала обладателем Кубка мира по рукопашному бою

Фото с сайта минспорта Тульской области.

Спортсменка одержала две победы над представителями России и Белоруссии.

С 22 по 25 ноября в Калининграде в рамках Всероссийских соревнований по рукопашному бою памяти Олега Бутейко состоялся финал Кубка мира в четырех абсолютных весовых категориях. Победу оспаривали спортсмены из 11 стран.

В весовой категории «абсолют лайт» первое место заняла воспитанница Федерации рукопашного боя Тульской области Александра Шубина. Спортсменка одержала две победы над представителями России и Белоруссии.

Сопровождала Александру на соревнованиях заслуженный работник физической культуры, мастер спорта СССР, директор спортивной школы «Металлург» Надежда Козьякова.

Готовилась спортсменка к данному старту под руководством тренера Дмитрия Дагаева.