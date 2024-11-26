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Стоимость реконструкции Тульского драмтеатра выросла до 5 млрд рублей
Фото Алексея Пирязева.

Стоимость реконструкции Тульского драмтеатра выросла до 5 млрд рублей

Еще полгода назад требовалось 3 млрд.

Новое постановление правительства региона вносит изменения в прежний документ о предоставлении субсидии госучреждению культуры Тульской области «Тульский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы имени М. Горького».

Предельная стоимость реконструкции комплекса зданий театра теперь обойдется в 5,3 млрд рублей (в том числе средства, выделяемые на подготовку проектной документации, — 180 млн рублей).

Средства будут распределены так:

в 2024 году — 180 миллионов рублей;
в 2026 году — 1,8 миллиард рублей;
в 2027 году — 1,8 миллиард рублей;
в 2028 году — 1,5 миллиарда рублей.

Непосредственно к работам приступят в 2026 году, а откроется обновленный театр в декабре 2028 года.

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