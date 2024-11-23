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Как в Туле убирают дороги и тротуары
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Как в Туле убирают дороги и тротуары

Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

В оружейной столице продолжается механизированная уборка дорог и тротуаров, обработка противогололедными материалами. В уборке города планируют задействовать около 80 единиц техники, в том числе порядка 30 КДМ.

Ночью противогололедными материалами обработали проезжие части и пешеходные коммуникации, спуски и подъемы. Работы выполнили на пр. Ленина, Орловском шоссе, ул. М. Расковой, ул. Болдина, ул. 9 Мая, ул. Курковой, ул. Луначарского, ул. Ствольной, ул. Мосина, ул. Оружейной, ул. Смидович, ул. Михеева, ул. Коминтерна, ул. Фрунзе, ул. Вересаева, ул. Доктора Гумилевской, Калужском шоссе, ул. Максима Горького в пос. Косая Гора, ул. Демешковской, ул. Генерала Горшкова, ул. Пушкина в пос. Косая Гора.

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Уборку мусора, очистку тротуаров и урн вручную провели на ул. Скуратовской и пр. Ленина.

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