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В Тульской области ищут потомков красноармейца, погибшего в норвежском концлагере

В Тульской области ищут потомков красноармейца, погибшего в норвежском концлагере

Василий Шатнев, выходя из окружения, попал в плен и скончался в заточении.

Волонтеры группы «Советские военнопленные, погибшие в Норвегии» разыскивают родственников красноармейца Василия Егоровича (Георгиевича) Шатнева, 1902 г. р., уроженца пос. Красный Холм Чернского района Тульской области. 

Воин считается пропавшим без вести. По уточнённым данным, во время боевых действий он выходил из окружения и попал в плен. Василий Шатнев погиб в концлагере «Энгелой» на территории окуппированной немцами Норвегии.

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Василий Шатнев

У бойца была дочь – Васютина (Шатнева) Зинаида Васильевна, 1926 г. р. Младший сын Василия Шатнева Пётр (1924 г. р.) погиб в годы ВОВ, старший – Николай (1921 г. р.) тоже считается погибшим, но эти сведения могут быть ошибочными. Также известно, что мужа Зинаиды Васильевны звали Владимир Иванович Васютин (1918 г. р.).

Волонтёры разыскивают потомков красноармейца Шатнева, чтобы рассказать им о его боевом пути и обстоятельствах гибели, передать архивные фотографии и показать место захоронения.

Если вы что-либо знаете о судьбе родственников Василия Шатнева, свяжитесь с Еленой Щукиной.

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