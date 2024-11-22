Тульская «Октава» готова подарить Такеру Карлсону новый микрофон

Известный российских политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале выложил видео из эфира американского журналиста Такера Карлсона, где тот высказывается о действиях правительства США. Баширов снабдил пост подписью «Плохой микрофон у Такера. Надо бы ему послать наш из Тулы. Как у меня».

Завод «Октава» оперативно отреагировал на этот посыл. 22 ноября в социальных сетях бренда появился пост на английском языке с отметкой мистера Карлсона. В качестве альтернативы «квакающей» технике журналиста производитель предложил ему микрофон бутылочной ретро-формы из флагманской линейки – МК 117.

– Такер Карлсон – журналист, который доносит мысли и идеи значительной части американского сообщества. И очень важно, чтобы они были услышаны, поэтому первоочередная задача, которую нужно сделать – это поднять качество звука. И мы готовы в этом ему помочь, – прокомментировала генеральный директор «Октава ДМ» Любовь Стальнова.