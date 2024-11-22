Дмитрий Миляев пригласил тульских студентов на работу в «белый дом»

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Губернатор принял участие в стратегической сессии студентов тульских вузов, которая состоялась в ТулГУ.

Это мероприятие завершило Дни открытых дверей в органах публичной власти, которые проходили в рамках федерального проекта «ГосСтарт». Приветствуя участников, Дмитрий Вячеславович отметил, что выбор специальности и будущей профессии – один из первых серьезных выборов в жизни.

– Молодые специалисты сейчас нужны во всех сферах, в том числе в системе государственного и муниципального управления: у молодых людей есть свои перспективные идеи, свое представление о развитии региона. Молодежь – это наше будущее!

На стратсессии были развеяны мифы о госслужбе, обсуждались преимущества работы в госсекторе. Активисты сформулировали предложения, направленные на привлечение молодежи в органы публичной власти.

В рамках Дней открытых дверей студенты посетили флагманский МФЦ, Ситуационный центр губернатора Тульской области, ОЭЗ «Узловая», культурное пространство «Добродей», Фондохранилище и социальные объекты региона.