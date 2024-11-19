Губернатор Дмитрий Миляев подарил тульскому школьнику бультерьера 

Сегодня, 19 ноября, юный туляк Георгий Илюшкин получил подарок от губернатора Тульской области Дмитрия Миляева — миниатюрного бультерьера.

В октябре 9-летний Гоша обратился к главе региона в социальной сети с необычной просьбой. Он рассказал, что занимается хендлингом — тренирует собак, учится показывать их на выставках. Подопечные мальчика уже занимали призовые места. Георгий попросил Дмитрия Миляева подарить ему щенка миниатюрного бультерьера.

«Хоть на вид они и выглядят угрожающе, но это совсем не так. Они очень милые и добрые», — написал он.

Дмитрий Миляев не остался равнодушным и исполнил мечту Георгия. По поручению губернатора собаку мальчику передала председатель комитета ветеринарии Тульской области Светлана Селезнева. Она напомнила Георгию о правилах ухода за бультерьером, рассказала об особенностях породы и пожелала добиться с новым другом больших успехов в хендлинге.

Также семье передали все необходимое для собаки: переноску, лежанку, пеленки, поводок, игрушки, запас корма и т. д. Георгий и его родители поблагодарили Дмитрия Миляева за отзывчивость.