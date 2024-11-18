В Ефремове построят дом для медработников

Об этом стало известно на очередном оперативном совещании под руководством губернатора Дмитрия Миляева.

В 2025 году начнется строительство дома для медицинских работников. 30 квартир планируется приобрести с помощью механизма участия в долевом строительстве. Впоследствии квартиры будут включены в специализированный жилищный фонд министерства здравоохранения Тульской области. Квартиры будут оборудованы мебелью и бытовыми приборами.

— В регионе многое делается для поддержки медиков. Был построен коттеджный поселок, приобретаются квартиры для работников, возмещается часть стоимости арендной платы. Строительство жилого дома в Ефремове станет продолжением оказываемых мер поддержки, — сказал Дмитрий Миляев.

Глава региона поручил своему первому заместителю — председателю правительства Тульской области Михаилу Пантелееву совместно с МИЗО и правовым сектором региона определиться по срокам строительства дома в Ефремове и механизму финансирования.