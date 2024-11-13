Волонтеры оказали помощь приюту для бездомных кошек в Туле

13 ноября, во Всемирный день доброты, молодые люди вместе с депутатом Тульской городской Думы, координатором волонтерского центра «Единой России» Павлом Астафьевым в рамках партийного проекта «Защита животного мира» оказали помощь приюту для кошек «Дом у Дороги» в Туле.

Активисты привезли в зооцентр около 10 килограммов корма, пеленки, а также другие необходимые товары для ухода за животными. Волонтеры пообщались с одним из руководителей приюта, выяснили потребности зооцентра.

— Уже больше года наш волонтерский центр активно проводит акции в приютах для животных: привозит им корм и лекарства, помогает в выгуле питомцев и уборке территорий. Мы также будем продолжать оказывать помощь приютам, чтобы как можно больше животных чувствовали человеческую заботу, — сказал Павел Астафьев.

Также напомним, что в Тульской области продолжает свою работу интерактивная карта приютов региона «Верный Друг», разработанная активистами «Молодой Гвардии Единой России».

Благодаря этому онлайн-ресурсу любой желающий может ознакомиться с нуждами приютов, привезти необходимые товары, а также забрать одного из подопечных.

— Помощь в содержании брошенных, бездомных животных очень важна, ведь каждый из подопечных приюта имеет свою историю и нелёгкий путь, и мы стараемся не оставаться в стороне, а помочь, проинформировать жителей региона о таких центрах, чтобы у животных и приюта обязательно появилась поддержка и забота от людей, — прокомментировал депутат Тульской городской Думы, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии», региональный координатор партпроекта «Защита животного мира» Никита Бурвиков.