Узловчанин получил ожог III степени в Карачаево-Черкесских «термах» и отсудил 175 тысяч рублей

Узловский районный суд на днях рассмотрел иск местного жителя к Карачаево-Черкесскому предпринимателю. Суд взыскал с владельца банно-оздоровительного комплекса термального источника «Жемчужина Кавказа» в пользу истца 175 тыс. рублей за термический ожог.

Термический ожог III степени узловчанин получил 24 марта 2024 года, когда находился на отдыхе и посетил термальный источник «Жемчужина Кавказа». Как пострадавший пояснил в иске, он длительное время находился на лечении и испытывал физическую боль.

В возбуждении уголовного дела по данному факту мужчине отказали. Судебно-медицинские эксперты установили, что пострадавший получил средний вред здоровью.

27 апреля истец направил ответчику претензию о возмещении компенсации морального вреда, которая до настоящего времени оставлена без удовлетворения, поэтому истец обратился в суд. Он просил компенсировать моральный вред в размере 500 тыс. рублей, штраф в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» в размере 250 тыс. рублей и судебные расходы — 25 тыс. рублей.



Решением суда исковые требования удовлетворены частично. С владельца банно-оздоровительного комплекса суд взыскал 100 тысяч рублей, штраф в размере 50 тысяч рублей, судебные расходы в размере 25 тысяч рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.