Стартовала продажа билетов на игру «Тулицы» с «Заречье-Одинцово»

Встреча состоится в ближайшую субботу на домашней площадке тульского клуба.

Тульские волейболистки 16 ноября в десятом туре женской Суперлиги сыграют с подмосковным клубом «Заречье-Одинцово».

Матч начнётся в 17.00 в МСЦ «Тула-Арена». Билеты можно приобрести в кассах спорткомплекса либо онлайн.