Стартовала продажа билетов на игру «Тулицы» с «Заречье-Одинцово»

Тульские волейболистки 16 ноября в десятом туре женской Суперлиги сыграют с подмосковным клубом «Заречье-Одинцово».
Матч начнётся в 17.00 в МСЦ «Тула-Арена». Билеты можно приобрести в кассах спорткомплекса либо онлайн.
Встреча состоится в ближайшую субботу на домашней площадке тульского клуба.
Тульские волейболистки 16 ноября в десятом туре женской Суперлиги сыграют с подмосковным клубом «Заречье-Одинцово».
Матч начнётся в 17.00 в МСЦ «Тула-Арена». Билеты можно приобрести в кассах спорткомплекса либо онлайн.
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