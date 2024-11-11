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Стартовала продажа билетов на игру «Тулицы» с «Заречье-Одинцово»

Стартовала продажа билетов на игру «Тулицы» с «Заречье-Одинцово»

Встреча состоится в ближайшую субботу на домашней площадке тульского клуба.

Тульские волейболистки 16 ноября в десятом туре женской Суперлиги сыграют с подмосковным клубом «Заречье-Одинцово».

Матч начнётся в 17.00 в МСЦ «Тула-Арена». Билеты можно приобрести в кассах спорткомплекса либо онлайн.

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