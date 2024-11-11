В Алексине лишенный прав водитель, скрываясь от погони ГИБДД, на ходу выпрыгнул из машины

Фото и видео УГИБДД по Тульской области.

Вечером 9 ноября в Алексине экипаж ДПС во время несения службы на улице Радбужской обратил внимание на приближающийся автомобиль Peugeot. Водитель проигнорировал сигнал об остановке, поданный сотрудниками полиции, увеличил скорость и попытался скрыться.

— Во время непродолжительного преследования автомобиль заехал во дворовую территорию, где водитель на ходу выпрыгнул из салона и попытался убежать. После чего иномарка совершила наезд на стоящий автомобиль LADA Largus. В результате ДТП никто не пострадал, — рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автоинспекторы оперативно задержали злоумышленника. Им оказался 38-летний местный житель, ранее лишенный права управления транспортными средствами. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Нарушителя отстранили от управления транспортным средством. Автомобиль переместили на специализированную стоянку.

В отношении водителя составили административный протокол по ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами».

Мировой судья назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, и переданы в территориальный орган дознания.