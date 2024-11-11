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Синоптики: предстоящая зима будет мягкой и снежной
Фото Алексея Пирязева.

Синоптики: предстоящая зима будет мягкой и снежной

В ближайшее время сильных морозов не прогнозируется.

Осень в Центральной России не сдается и в ближайшее время не планирует этого делать — по климату на текущей неделе зима уже должна бы вступить в свои права. По данным синоптиков погодного центра «Фобос», начало следующего сезона существенно сдвигается.

Ноябрь за первую декаду превысил многолетнюю норму на градус, дефицит осадков на данный момент составляет 40%.

— Зимы на горизонте не видно. Не только ноябрь сохранит тепло, но и по предварительным прогнозам, грядущий декабрь и вся зима в целом ожидается относительно мягкой и снежной, а значит, самый холодный сезон в году наступит лишь в декабре, — прогнозируют синоптики.

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сегодня, в 18:10 0
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