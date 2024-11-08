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В Тульской области стартовал VI региональный фестиваль молодых педагогов
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области стартовал VI региональный фестиваль молодых педагогов

Участников ждет командная работа по проектированию образовательных и воспитательных мероприятий.

8 ноября в Яснополянском образовательном комплексе им. Л. Н. Толстого начал свою работу ежегодный фестиваль молодых педагогов «Учитель — ты, учитель — я, вместе мы — одна семья». Тема фестиваля этого года — искусственный интеллект в образовательных технологиях.

Участников приветствовала министр образования Тульской области Оксана Осташко. Она отметила, что по поручению губернатора Дмитрия Миляева работа с молодыми специалистами находится в зоне особого внимания. Министр образования напомнила, что в этом году для педагогов — молодых специалистов предусмотрена дополнительная надбавка в 10% к должностному окладу, которая устанавливается на три года, либо до получения квалификационной категории.

— Вы вливаетесь в большую педагогическую семью. И эта семья очень верная, крепкая, с хорошими традициями. Желаю вам плодотворной работы на фестивале. Новых знакомств, новых знаний. Но самое главное — тесной, плотной работы с наставниками, потому как наставники отдают себя вам полностью. Впитывайте, учитесь, постигайте, познавайте. В добрый профессиональный путь! — обратилась к молодым педагогам Оксана Осташко.

Для ста молодых представителей педагогического сообщества Тульской области за три дня фестиваля пройдут стратегические сессии, мастер-классы от наставников. Также участников ждет командная работа по проектированию образовательных и воспитательных мероприятий.

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В финальный день команды представят свои мастер-классы, где ключевой темой также станет искусственный интеллект и его возможности в организации работы педагога.

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вчера, в 21:53 0
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