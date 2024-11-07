Николай Воробьев: «Конкурс «Память» – возможность внести свой творческий вклад в празднование 80-летия Великой Победы»

В рамках социально значимого партпроекта «Историческая память» в регионе проводится традиционный областной конкурс творческих работ школьников «Память».

В этот раз он приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс проводится среди учащихся общеобразовательных учреждений Тульской области с целью повышения гражданской активности молодежи и приобщения к истории страны и родного края, сохранение исторической правды и повышения уровня информированности жителей региона о специальной военной операции.

Организатором творческого состязания выступает «Общественная организация содействия культуре и просвещению города Тулы „Родные игры“» при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия».

Конкурс проводится в период с 14 октября по 31 декабря 2024 года. Для участия в срок до 18 ноября 2024 года (23.59) необходимо заполнить онлайн-заявку.

Предусмотрены следующие номинации:

«Муза Победы»: конкурс литературно-музыкальных, поэтических и музыкальных произведений, посвященных Великой Отечественной войне. Могут быть представлены стихи, сочинения, эссе, поздравления ветерану, «письмо с фронта», театральные постановки, музыкальные выступления и другие виды работ.

«Эхо войны»: конкурс рисунков на тему Великой Отечественной войны.

«Победа в масштабе»: конкурс поделок, модели военной техники, прикладное творчество, и т. д.

«Наши Zащитники»: рисунки, открытки, поделки, символизирующие специальную военную операцию (СВО) с символами Z, V, а также присоединение новых территорий России).

«Кадры Памяти»: конкурс мини-видеороликов, посвященных Великой Отечественной войне. Могут быть представлены снятые и смонтированные собственноручно документальные или художественные видеоистории, онлайн-дневник ветерана родственника и другие виды работ.

— Конкурс «Память» — это возможность внести свой творческий вклад в празднование 80-летия Великой Победы, — говорит секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», сенатор РФ, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Николай Воробьев. — Патриотическое направление, поисковая, краеведческая и исследовательская работа с подрастающим поколением — один из приоритетов народной программы «Единой России», мы уделяем этому вопросу большое внимание. Уже сейчас отмечается большая активность учащихся, присылающих свои заявки. Уверен, что в юбилейном сезоне конкурса примет участие большое число школьников со всей области.