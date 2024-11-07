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Банковские накопления туляков выросли почти на треть
Фото Алексея Пирязева

Банковские накопления туляков выросли почти на треть

Об этом сообщает региональное отделение Центробанка.

К началу октября жители Тульской области накопили на вкладах и счетах в банках 371,2 млрд рублей (без учета счетов эскроу). Это на 27% больше, чем год назад. Высокие ставки по рублевым вкладам сделали отечественную валюту максимально привлекательной для формирования сбережений –более 97% накоплений туляки хранят в рублях. 

– Сегодня мы наблюдаем рекордный приток средств на вклады. У людей есть возможность не только защитить свои сбережения от инфляции, но и увеличить доход. Сроки депозитов с максимальными ставками выросли. Длинные вклады позволяют зафиксировать высокие проценты надолго, – отметил заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.

По данным мониторинга Банка России, в третью декаду октября cредняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках достигла 20,2% годовых и приблизилась к историческому максимуму.

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