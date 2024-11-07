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Какие дома Тулы будут обесточены 8 сентября

Какие дома Тулы будут обесточены 8 сентября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Тульского Рабочего полка, 1-25 (нечётн.), 4-18 (чётн.), 2-а, 2-б,
  • пер. 1-й Парковый, 1-21 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • ул. Вересаева, 118, 120,
  • ул. Дм. Ульянова, 27, 29,
  • ул. Вересаева, 24, 116 к. 1, 116 к. 2, 116 к. 3,
  • ул. Первомайская, 17-31 (нечётн.), 15 к, 1, 15 к. 2, 15 к. 3,
  • ул. Вересаева, 26, 28,
  • ул. Циолковского, 60, 60-а, 62, 77, 79,
  • ул. Стальского, 1-17 (нечётн.), 12-30 (чётн.),
  • ул. Шевченко, 43-63 (нечётн.), 60-68 (чётн.), 51-а, 58-а, 60-а, 60-б, 63-а,
  • ул. Щедрина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Лескова, 1-11 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-д, 2,
  • Мясново: 5-й Полюсный пр-д, 1-15 (нечётн.), 2, 4, 10, 12, 21, 33,
  • 6-й Полюсный пр-д, 11,
  • 9-й Полюсный пр-д, 2-а-д, 2-6 (чётн.),
  • 10-й пр-д, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 2-а-д, 1-8,
  • 11-й пр-д, 1-а-в, 2-в, 1-7-а (нечётн.),
  • 12-й пр-д, 1-в, 1-д, 8, 3-7 (нечётн.),
  • 16-й пр-д, 2-22 (чётн.), 5-а-25 (нечётн.),
  • 17-й пр-д, 1-28,
  • 18-й пр-д, 21, 27, 33, 35, 43, 40-64 (чётн.),
  • ул. Полюсная, 9-а, 11, 8-22 (чётн.).

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